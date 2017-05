Wall Street verso un avvio positivo. Focus su verbali Fed, in uscita la trimestrale di Tiffany

Daniela La Cava 24 maggio 2017 - 12:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a iniziare la seduta odierna in territorio positivo. Lo dimostra l'andamento dei future sui principali listini Usa che mostrano il segno più. L'attenzione degli investitori sia negli Usa sia in Europa è indirizzata verso le banche centrali: se nella zona euro si attende nel pomeriggio l'intervento a Madrid del governatore della Bce, Mario Draghi, oltreoceano è attesa la pubblicazione dei verbali della Fed. Due appuntamenti importanti per i possibili risvolti che potrebbero emergere, in vista delle riunioni di giugno dei due istituti. A livello societario, sotto i riflettori Bunge che si muove in calo nel pre-mercato dopo il rally della vigilia in scia alla notizia che la svizzera Glencore ha avviato un approccio informale nei confronti dell'azienda americana per una possibile accordo. Oggi Tiffany diffonderà i risultati trimestrali.