Wall Street verso un avvio incerto, attesa per summit Trump-Kim

11 giugno 2018 - 14:35

MILANO (Finanza.com)

I future su Wall Street si muovono sotto la parità, facendo presagire un avvio di contrattazioni in calo della Borsa americana. Dopo il meeting del G7 in Canada, adesso il mercato attende l'incontro tra il presidente americano, Donald Trump, e quello del leader nordcoreano Kim Jong Un previsto domani a Singapore. Quando manca circa un'ora all'avvio delle contrattazioni oltreoceano, il future sul Dow Jones cede lo 0,02%, mentre quello sull'S&P 500 e quello sul Nasdaq 100 lasciano sul terreno rispettivamente lo 0,08% e lo 0,16 per cento.Al di là delle questioni internazionali, la settimana appena iniziata sarà ricca di appuntamenti macro: in particolare, cresce l'attesa per le riunioni delle banche centrali. Mercoledì sera alle 20 ora italiana la Fed annuncerà la sua decisione sui tassi che dovrebbero essere rivisti al rialzo nel range 1,75-2% (si tratterebbe della seconda stretta del 2018). Dopo l'annuncio si terrà la conferenza stampa del presidente della Fed, Jerome Powell.