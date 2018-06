Wall Street verso un avvio in calo, al G7 in Canada piomba la questione dazi

Daniela La Cava 8 giugno 2018 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

Anche per Wall Street si preannuncia un avvio di contrattazioni caratterizzato da una certa prudenza, nel giorno dell'avvio del summit del G7 in Canada. Cosa sta facendo in questo momento il mercato? In attesa dell'opening bell, il future sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 cedono circa lo 0,6%, mentre quello sul Nasdaq segna una flessione dell'1,09%, dopo la chiusura mista della vigilia. Focus di questo G7, che terminerà domani, il delicato nodo dei dazi commerciali."La questione dei dazi sarà al centro della riunione del G7 che inizia oggi e terminerà domani e che vede un Trump contro tutti, con il rischio concreto che non si giunga ad un’intesa comune", commentano gli strategist di Mps Capital Services.Dal punto di vista macro, sono davvero ridotti gli spunti idi oggi: l'unico dato in uscita nel pomeriggio sono le scorte all'ingrosso. Non è previsto nessun discorso dei membri della Fed in vista della riunione della banca centrale Usa di settimana prossima, quando è atteso il rialzo del costo del denaro.