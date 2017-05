Wall Street: vendite su Ford e GM dopo i dati sulle vendite

Luca Fiore 2 maggio 2017 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Deciso segno meno a Wall Street per l’accoppiata Ford – GM: la prima segna un calo del 4,51% a 10,9 dollari mentre la seconda arretra del 3,54% a 32,99 dollari.



Ad aprile la casa di Dearborn ha venduto 214.695 auto, il 7,2% in meno rispetto a un anno prima. Gli analisti avevano stimato un rosso di circa 5,5 punti percentuali. Il calo è riconducibile al -10,5% messo a segno dalle vendite retail.



Andamento simile per il dato relativo General Motors che, stimato in calo del 3,7%, ha segnato un -5,8% annuo. Non fa eccezione FCA, che il mese scorso ha segnato un -7%.