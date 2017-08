Wall Street: tonfo di Disney e Netflix dopo l’annuncio del mancato rinnovo dell’accordo di distribuzione

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

A partire dal 2019 Disney non fornirà più i propri film alla piattaforma di streaming online a partire dal 2019, per lanciare a sua volta un proprio servizio di streaming. La notizia pesa come un macigno sulle contrattazioni di Borsa odierne su entrambi i titoli.Netflix, dopo mezz’ora dal via delle contrattazioni a Wall Street, arretra del 2% a 174,7822 $. Negli Stati Uniti i programmi Disney contano per circa il 30% delle visualizzazioni di Netflix. Più pesante la discesa di Disney, che al momento sta lasciando sul parterre circa 5 punti a 101,61 $.Oltre ad annunciare la fine dell'accordo con Netflix, il gruppo dei celebri cartoni animati la risente della trimestrale, che ha mostrato un utile del terzo trimestre in calo di quasi il 9%. Disney ha comunque precisato che il mancato rinnovo degli accordi riguarda il solo mercato degli Stati Uniti.Secondo un analista interpellato dalla nostra redazione, la notizia è “particolarmente negativa per Netflix, in quanto in futuro si troverà a competere con Disney direttamente, dal momento che la casa di Topolino distribuirà da sola i propri contenuti”.