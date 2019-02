Wall Street si prepara ad avvio in rialzo su parole Trump. Vola Spark Therapeutics su offerta Roche

Daniela La Cava 25 febbraio 2019 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

La settimana dovrebbe prendere il via all'insegna degli acquisti a Wall Street, dopo le ultime indicazioni sulle trattative commerciali tra Usa e Cina che fanno ben sperare. In primo piano l'annuncio del presidente americano Donald Trump, relativo alla decisione di posticipare l'aumento dei dazi doganali previsto per diversi beni cinesi importati dagli Stati Uniti e previsto per il prossimo primo marzo, a causa di "progressi significativi" nelle trattative con la Cina. Trump ha anche confermato le indiscrezioni su un incontro previsto con la controparte cinese, il presidente Xi Jinping. In questo scenario, il future sul Dow Jones guadagna lo 0,61%, mentre quello sull'indice S&P 500 avanza dello 0,64 per cento. Il contratto sul Nasdaq Composite segna un progresso dello 0,91 per cento.Tra i singoli titoli da monitorare Spark Therapeutics, che nel pre-mercato a Wall Street scatta del 121% in scia alla notizia che verrà acquisita dalla svizzera Roche. Quest'ultima ha messo sul piatto per la società americana specializzata in terapie genetiche una cifra pari 114,5 dollari ad azione in una transazione tutta in contanti. Il valore complessivo dell'operazione è pari a circa 4,3 miliardi di dollari.