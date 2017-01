Wall Street: scambi sui futures in leggero ribasso, attesa per i dati macro in vista di domani

Alessio Trappolini 5 gennaio 2017 - 15:13

MILANO (Finanza.com)

I futures sugli indici statunitensi si muovono in leggero ribasso, facendo presagire un avvio sottotono per Wall Street, con gli investitori ancora in attesa dell’atteso record del Dow Jones, pronto a sfondare il muro dei 20mila punti. A poco meno di venti minuti dall'opening bell, il contratto sul Dow Jones segna un -0,05%, quello sull'S&P500 arretra dello 0,11% e il future sul Nasdaq scende dello 0,10%. L'agenda macro odierna prevede la pubblicazione della stima ADP sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato, tradizionale antipasto dei dati sul mercato del lavoro Usa in uscita domani. Il consensus vede una crescita di 170 mila unità dopo il balzo di 216 mila unità del mese precedente. In agenda anche l'indice ISM non manifatturiero e le scorte di greggio statunitensi.