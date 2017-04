Wall Street: scambi misti sul mercato futures dopo Pil deludente

Alessio Trappolini 28 aprile 2017 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Futures misti sulle piazze americane dopo la pubblicazione del dato sul Pil annualizzato del primo trimestre 2017. L'economia statunitense è cresciuta al ritmo più debole degli ultimi tre anni nei primi tre mesi dell’anno. Questa dinamica è stata determinata da un aumento solo marginale dei consumi e da una riduzione degli investimenti in scorte da parte della corporate. In questo quadro a Wall Street il contratto a termine sul Nasdaq è scambiato in lieve territorio negativo, mentre l’F Dow Jones Industrial avanza dello 0,14% e l’F S&P500 è invariato.