Wall Street sbanda dopo minute Fed, Dow Jones azzera 300 punti e chiude in calo di 166 punti

Laura Naka Antonelli 22 febbraio 2018 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

Movimenti scatenati sull'azionario Usa dopo la diffusione delle minute della Federal Reserve.In particolare, il Dow Jones ha azzerato i 300 punti di guadagni che aveva riportato prima della comunicazione del rapporto della Fed - relativo all'ultimo meeting conclusosi lo scorso 31 gennaio - precipitando di 166 punti nel finale.Wall Street è stata scossa dal balzo dei tassi dei Treasury, con quelli decennali che sono saliti al nuovo record in quattro anni, al 2,95%.Inizialmente il tono delle minute è apparso ai trader del mercato azionario dovish, viste le dichiarazioni relative a un'inflazione ancora sotto controllo e lontana dal target della Fed del 2%. A scontare la prospettiva di ulteriori rialzi dei tassi più aggressivi è stato subito, piuttosto, il mercato dei Treasury, dove le vendite si sono intensificate.A quel punto il rialzo dei rendimenti ha depresso anche l'azionario, con il Dow Jones che ha chiuso in calo dunque di oltre -166 punti, -0,67%, a 24.797 punti. Lo S&P 500 ha ceduto lo 0,55% a 2.701,33 punti e il Nasdaq ha chiuso in flessione dello 0,22% a 7.218,22 punti