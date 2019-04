Wall Street, previsto un avvio misto. Domina tema trimestrali, domani focus Fed

Daniela La Cava 30 aprile 2019 - 14:04

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si prepara a un avvio di contrattazioni contrastato. Gli investitori si preparano alla due giorni di meeting della Federal Reserve (Fed), con l'annuncio ufficiale sui tassi previsto per domani sera, stanno digerendo i dati macroeconomici mondiali arrivati oggi e guardano alle numerose trimestrali in calendario (a mercati chiusi uscirà Apple). Da monitorare anche il titolo Alphabet (holding di cui fa parte Google) che perde terreno nel pre-mercato dopo i deludenti conti del primo trimestre, ma anche Ge che al contrario è in rally grazie alla trimestrale migliore delle attese.Prima dell'opening bell, al palo il future sull'S&P 500, mentre il contratto sul Dow Jones e il Nasdaq 100 mostrano rispettivamente un rialzo dello 0,07% e un -0,13 per cento.