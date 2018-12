Wall Street parte positiva dopo tregua commerciale Usa-Cina

Daniela La Cava 3 dicembre 2018 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Wall Street che beneficia della tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo l'annuncio del presidente Usa, Donald Trump, e di quello cinese Xi Jinping sul fronte dei dazi nel corso del G20 in Argentina. Di fatto, Washington e Pechino si impegnano a deporre le armi, e a non sferrare nessun attacco commerciale alla controparte: anche l'aumento dei dazi dall'attuale 10% al 25% deciso dalla Casa Bianca su merci cinesi per un valore di 200 miliardi di dollari, non scatterà il prossimo primo gennaio.Con un clima più disteso, i listini Usa imboccano la strada rialzista: il Dow Jones avanza dell'1,53% a ridosso dei 26 mila punti, mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq salgono rispettivamente dell'1,12% e dell'1,43 per cento. Tra i dati macro in uscita poco dopo l'avvio l'indice Pmi manifatturiero che è scivolato a ottobre a 55,3 punti a novembre dai 55,7 punti di ottobre. Nel pomeriggio giungerà sempre dagli Stati Uniti l'Ism manifatturiero e la spesa per edilizia.