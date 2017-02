Wall Street: oggi prevista partenza più cauta dopo euforia dei giorni scorsi

Alessio Trappolini 16 febbraio 2017 - 15:05

MILANO (Finanza.com)

Wall Street sta vivendo un momento di grande euforia, con i tre principali indici che proseguono l’inarrestabile corsa oltre i massimi storici. Ieri praticamente tutti e tre i panieri hanno vuiolato importanti soglie psicologiche: Dow Jones Industrial sopra i 20.500 punti, Nasdaq sopra 5.800 punti e S&P oltre i 2.350 punti.



Le aspettative sullo stimolo fiscale del presidente Donald Trump si fanno sempre più concrete, con il Tycoon che ha promesso di fornire maggior dettagli entro le prossime 2-3 settimane.

La serie di dati macroeconomici snocciolati questa settimana ha alimentato le aspettative inflazionistiche sull’economia a stelle e strisce, oltre che un cauto ottimismo circa il rafforzamento dei consumi.



In questo quadro l’apertura dei mercati americani di quest’oggi è prevista in leggero calo, con i futures sui tre principali indici che viaggiano sotto la parità. A poco meno di mezz’ora dallo scocco della campanella il future sul Dow Jones Industrial arretra dello 0,18%, F S&P -0,21% e F Nasdaq -0,10 per cento.