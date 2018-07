Wall Street: oggi chiusa per festività, scambi riprenderanno domani

Valeria Panigada 4 luglio 2018 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

Oggi Wall Street rimarrà chiusa per festività e gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Negli Stati Uniti si celebra il Giorno dell'Indipendenza. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in calo, con il settore tecnologico che ha pesato sul Nasdaq dopo che la Cina ha deciso di vietare temporaneamente le vendite di chip dell'americana Micron.