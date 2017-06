Wall Street: la calma prima della tempesta, futures piatti in attesa del Super Thursday

Alessio Trappolini 7 giugno 2017 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

A poco più di due ore dall’apertura di Wall Street la direzione che potrebbero prendere i mercati non è ancora chiara. I futures sui tre principali indici viaggiano infatti sulla parità, segnalando incertezza fra gli operatori.



“E’ la calma prima della tempesta”, segnala un operatore dal floor, “tutti noi aspettiamo il Super Thursday di domani”. Infatti domani, mentre nel Vecchio Continente il focus sarà su elezioni uk e riunione Bce, Oltreoceano tutti i fari saranno puntati sull’ex capo dell’FBI James Comey, che sarà ascoltato come testimone al Senato sul caso dei potenziali legami tra la Russia e il presidente Trump durante la campagna elettorale di quest’ultimo.



In questo quadro il Dow Jones Industrial F viaggia invariato a 21.155 punti, così come il contratto a termine sul Nasdaq e quello sull’S&P500.