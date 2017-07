Wall Street inizia l'ottava poco mossa, attesa per Yellen e avvio trimestrali

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 08:08

Prima seduta della settimana in moderato rialzo per la Borsa di New York che ha continuato a trovare spinta nelle buone indicazioni macro arrivate venerdì scorso daklle non farm payrolls. In chiusura il S&P 500 ha strappato un moderato segno più a 2.427,43 punti (+0,09%), Dow Jones a 21.408,52 (-0,03%) e Nasdaq Composite a 6.176,39 (+0,38%).In una settimana abbastanza scarna di indicazioni macro, Wall Street guarda già a domani con l'audizione del presidente Janet Yellen davanti al Congresso Usa che potrebbe formire dettagli in merito al piano di riduzione del bilancio e sulle tempisitiche dei prossimo rialzi dei tassi. Venerdì invece inizia la stagioen delle trimestrali Usa con Citigroup, JPMorgan e Wells Fargo.