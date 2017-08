Wall Street: indice Vix -4%. Futures Dow Jones e S&P piatti, Nasdaq in lieve rialzo

Laura Naka Antonelli 18 agosto 2017 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Forte calo dell'indice che monitora la volatilità sull'indice S&P 500, ovvero il CBOE VIX Index. In premercato, l'indice scende di oltre -4% attestandosi a quota 14,92. Dall'inizio dell'anno, il listino rimane comunque in rialzo di oltre il 6%. L'avversione al rischio presente sui mercati a seguito dell'escalation delle tensioni tra il mondo della corporate America e l'amministrazione Trump, unita all'attentato che ha colpito la città di Barcellona, ha zavorrato nelle ultime ore l'azionario globale.Ma a Wall Street il trend è caratterizzato piuttosto dalla debolezza. I futures sul Dow Jones sono infatti piatti con -0,06% a 21.721 punti circa; quelli sullo S&P sono ingessati con una variazione di -0,03%, a 2.428,50, mentre quelli sul Nasdaq sono in rialzo dello 0,23%, oltre 5.800 punti.Pesanti i ribassi della vigilia, con l'indice S&P sceso dell'1,54%, il calo percentuale in una sessione più forte in tre mesi. Il Dow Jones ha ceduto l'1,24%, il Nasdaq Composite è sceso dell'1,94%.