Wall Street: indicazioni positive dai futures sui tre principali indici

Alessio Trappolini 4 gennaio 2017 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Apertura attesa positiva per Wall Street stando alle indicazioni fornite dai futures scritti sui tre principali indici americani. Con un 2017 iniziato all’insegna di segnali di miglioramento che giungono all’unisono dalle principali aree economiche del mondo sale l’entusiasmo anche sulle piazze finanziarie d’Oltreoceano. Sale anche l’attesa per la pubblicazione delle minute della Fed relative all’ultimo meeting di politica monetaria di dicembre. I verbali saranno pubblicati quest’oggi nel primo pomeriggio europeo. In questo quadro il contratto a termine sull’S&P avanza dello 0,17%, quello sul Dow Jones Industrial guadagna lo 0,13% e sul Nasdaq lo 0,13 per cento.