Wall Street: indicazioni positive da mercato futures, petrolio sostiene comparto azionario

Alessio Trappolini 15 maggio 2017 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Manca circa un’ora all’avvio delle contrattazioni di Wall Street e i futures sui principali indici azionari indicano un’apertura positiva, ad eccezione del contratto sull’indice tecnologico Nasdaq Composite.



Quest’oggi l’andamento delle azioni dovrebbe trovare anche Oltreoceano il sostegno del petrolio, con le quotazioni che hanno seguito la via del rialzo già tracciata venerdì. Ad alimentare questo rally è la notizia secondo cui Arabia Saudita e Russi avrebbero praticamente blindato una sorta di accordo per estendere il taglio alla produzione fino al marzo del 2018.



In questo quadro mentre il future sul Nasdaq Composite viene negoziato sulla parità, a 6.689 punti circa, il contratto sull’S&P500 guadagna oltre lo 0,25% e quello sul Dow Jones Industrial lo 0,18 per cento.