Wall Street: indicazioni positive da mercato futures all’indomani del comunicato Fed

Alessio Trappolini 4 maggio 2017 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Il mercato futures negli Usa suggerisce una partenza positiva per gli indici di Wall Street. All’indomani del comunicato Fed con cui si è cercato di minimizzare il rallentamento dei primi tre mesi dell’anno, le piazze azionarie americane sono pronte a cavalcare le attese di un imminente rialzo del costo del denaro già nella prossima riunione del board dell’istituto in agenda a giugno.



In questo quadro il contratto future sul Nasdaq avanza dello 0,26%, l’F Dow Jones Industrial guadagna lo 0,22% mentre il contratto a termine sull’S&P500 al momento porta a casa un +0,23 per cento.