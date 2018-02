Wall Street in rosso, payrolls migliori delle attese. Dollar index avanza

Daniela La Cava 2 febbraio 2018 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

Wall Street comincia l'ultima seduta della settimana in ribasso, dopo i positivi dati arrivati dal mercato del lavoro usa che accendono le scommesse sulle prossime mosse della Federal Reserve (Fed). A gennaio le non farm payrolls sono andate oltre le attese con +200 mila unità rispetto alle +180mila attese. Rivisto al rialzo anche il dato di dicembre (+160mila da +148mila). La crescita delle retribuzioni orarie, dato monitorato con attenzione dalla banca centrale Usa per gli indizi che offre sulle pressioni inflazionistiche, a gennaio segna un +2,9% annuo, ben oltre il +2,6% delle stime di mercato. Stabile al 4,1% il tasso di disoccupazione. In questo scenario il Dow Jones cede lo 0,86% a 25.962,5 punti, mentre il Nasdaq e l'S&P 500 perdono rispettivamente lo 0,66% a 2.803,5 punti e lo 0,37% a 7.360,4. Da segnalare il rafforzamento del dollaro, con il dollar index che avanza dello 0,6% a un passo da quota 89.