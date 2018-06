Wall Street in rialzo in avvio, proseguono acquisti dopo dati lavoro

Daniela La Cava 4 giugno 2018 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Wall Street iniziano la prima seduta della settimana in rialzo, cavalcando ancora l'onda dei positivi dati arrivati venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa per il mese di maggio. A New York, l'indice Dow Jones avanza dello 0,87%, mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq salgono rispettivamente dello 0,51% e dello 0,45 per cento. Sui mercati aleggiano, però, ancora i timori di un inasprimento delle politiche commerciali tra Cina e Stati Uniti. A livello macro si attendono gli aggiornamenti sugli ordini di fabbrica e gli ordini di beni durevoli.