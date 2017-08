Wall Street in calo per terza sessione consecutiva. Commento strategist: No motivi per essere bullish

Laura Naka Antonelli 21 agosto 2017 - 16:28

MILANO (Finanza.com)

Investitori cauti a Wall Street, gli indici azionari sono in calo per la terza sessione consecutiva. Alle 16.20 circa, l'indice S&P 500 scende dello 0,20%, attorno a 2.420 punti; tra i settori peggiori si mette in evidenza il settore energetico. Il Nasdaq vira in rosso e cede -0,47%, mentre il Dow Jones- che lo scorso venerdì ha concluso le due settimane peggiori dalla metà di settembre - arretra dello 0,25%.Così commenta in una nota Sam Stovall, responsabile strategist per gli investimenti:"Sebbene lo S&P 500 sia al momento appena -2,2% rispetto al massimo assoluto testato lo scorso 7 agosto, la situazione attuale tecnica del mercato segnala la possibilità di un calo di proporzioni più forti".Richard Perry, analista di Hantec Markets, sottolinea in una nota:"Con la stagione degli utili che sta volgendo alla fine, non ci sono al momento molti motivi per essere rialzisti. Il sentiment di mercato è piuttosto negativo, con i rischi geopolitici ancora elevati nella penisola coreana. Inoltre, il rischio politico associato alla presidenza di Trump rimane un fattore market mover".Tra i titoli male Nike, in calo -3% circa dopo che Jefferies ha rivisto al ribasso il rating da "buy" a "hold", sulla scia della maggiore competizione presente in Usa, che starebbe mettendo a rischio la sua crescita e i suoi margini.