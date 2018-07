Wall Street in calo: Dow Jones perde lo 0,25%

Alessandra Caparello 25 luglio 2018 - 15:54

MILANO (Finanza.com)

Avvio in calo oggi per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,25%.A pesare i conti deludenti di General Motors che chiude il secondo trimestre con utile netto in crescita a 2,28 miliardi di dollari e ricavi in calo dello 0,6% a 36.8 miliardi sotto le stime del consensus.