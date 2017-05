Wall Street: futures indicano apertura negativa, attesa per comunicato Fomc in serata

Alessio Trappolini 3 maggio 2017 - 13:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza attesa in lieve ribasso per le piazze azionarie americane nel giorno in cui regna l’attesa per il comunicato che conclude la riunione di due giorni del comitato ristretto (FOMC), che sarà diffuso stasera alle ore 20 italiane.



Gli analisti non si aspettano un altro rialzo dei tassi di interesse, ma l'attenzione è tutta sulla lettura che la banca centrale fornirà sulle recenti evoluzioni del quadro macroeconomico. Saranno infatti queste a segnalare l'intenzione di procedere con un incremento del costo del denaro a giugno, anche alla luce dei dati sul mercato del lavoro in aprile che saranno diffusi venerdì.



In questo quadro i futures sui tre indici di Wall Street fanno fatica; quando mancano poco più di due ore all’inizio delle negoziazioni il contratto sul Nasdaq segna il passo con il -0,27%, l’F S&P cede lo 0,14% mentre il future sul Dow Jones Industrial sta lasciando sul terreno lo 0,08 per cento.