Wall Street: futures in territorio negativo, sale l’attesa per i dati sul mercato del lavoro

Alessio Trappolini 6 gennaio 2017 - 14:17

MILANO (Finanza.com)

Poco dopo le ore 14 europee, i futures di Wall Street sono scambiati in territorio negativo. In attesa del dato sulla variazione dei salari non agricoli e sulla disoccupazione nella prima economia del mondo prevale un clima di attesa generalizzata. Questo contesto ha permesso all’euro di recuperare un po’ di terreno nei confronti del dollaro americano: al momento il tassi di cambio fra le due divise veleggia in area 1,059.



Al momento il future sul Dow Jones Industrial accusa le perdita maggiore a -0,13%. In ribasso anche il contratto sull’S&P -0,10% mentre le negoziazioni a termine sul Nasdaq avvengono su una sostanziale parità.