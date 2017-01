Wall Street: futures in netto rialzo, prevista apertura su di giri

Alessio Trappolini 25 gennaio 2017 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

A poco più di due ore dall’avvio delle negoziazioni i futures americani viaggiano speditamente sulla via del rialzo. Ieri Trump ha incontrato i produttori dell’industria automotive americana, promettendo sgravi fiscali e deregolamentazione a chi deciderà di produrre negli States.



Indicazioni positive dunque per l’apertura di Wall Street, con gli operatori che sperano di cavalcare il rally delle piazze azionarie europee e vedere finalmente il Dow Jones Industrial sopra la soglia psicologica dei 20mila punti.



In questo quadro avanzano tutti i futures sugli indici a stelle e strisce: DJ Industrial +0,3%, S&P +0,27% e Nasdaq +0,4 per cento.