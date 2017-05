Wall Street: futures Usa in leggero rialzo, stasera Beige Book

Daniela La Cava 31 maggio 2017 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta del mese di maggio potrebbe iniziare in territorio positivo per Wall Street. A indicare un possibile avvio sopra la parità l'andamento dei futures sui listini statunitensi: il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 salgono di circa lo 0,10%, mentre il future sul Nasdaq 100 avanza di circa lo 0,20 per cento. Gli indici americani provano così a gettarsi alle spalle la debole chiusura della vigilia che ha visto l'S&P 500 cedere rispettivamente lo 0,12% e il Dow Jones lasciare sul terreno lo 0,24 per cento, dopo il rientro dal ponte per le festività del Memorial Day (lunedì Wall Street è rimasta chiusa).



L'agenda macro odierna per gli Stati Uniti prevede il Pmi Chicago e le vendite in corso di abitazioni (pending homes sales) per il mese di aprile. Secondo le previsioni del mercato, il secondo dato riferito all'andamento del settore immobiliare dovrebbe mostrare una crescita dello 0,5% su base mensile dal -0,8% della passata lettura. In serata si attende la pubblicazione da parte della Federal Reserve (Fed) del Beige Book, il report sullo stato di salute della prima economia.