Wall Street, future segnalano avvio in calo. Focus su timori shutdown

21 dicembre 2018

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un avvio di contrattazioni in rosso per Wall Street, dopo la debole seduta della vigilia. A preoccupare maggiormente gli investitori i timori legati a un rallentamento dell'economia globale e la possibilità di uno shutdown negli Usa. In questo scenario il future sul Dow Jones cede lo 0,35%, mentre il contratto sull'indice S&P 500 e sul Nasdaq in flessione rispettivamente dello 0,44% e dello 0,55 per cento."Oltre alla delusione giunta dal meeting della Fed di mercoledì sera, i timori per uno shutdown del Governo USA, contestualmente alla debolezza di alcuni indici di fiducia, hanno portato a violente vendite sui listini che sono poi parzialmente rientrate nel corso della seduta”, sottolineano gli strategist di Mps Capital Services. Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato che non firmerà il provvedimento approvato al Senato per continuare a finanziare il Governo fino al prossimo 8 febbraio, in modo da evitare lo shutdown, che rischia così di scattare a mezzanotte per la mancanza di fondi. Il Governo dovrà pertanto lavorare, nella seduta odierna, ad un compromesso per evitare la parziale paralisi dell’Amministrazione Usa nel periodo natalizio.Lato macro da monitorare oggi per gli Stati Uniti il Pil trimestrale e il dato su reddito e spesa personale, mentre lato societario potrebbe mettersi in evidenza Nike grazie ai risultati trimestrali migliori delle attese.