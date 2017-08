Wall Street colpita da vendite, Cisco e Wal-Mart zavorrano il Dow Jones. Nasdaq -1%

Laura Naka Antonelli 17 agosto 2017 - 16:35

MILANO (Finanza.com)

Mattinata di vendite a Wall Street. L'esodo dei ceo della corporate America dai due comitati economici creati da Donald Trump, in segno di protesta verso la mancata condanna del presidente delle violenze di Charlottesville getta ombre sul futuro della stessa agenda economica dell'amministrazione Usa.A zavorrare poi in particolare il Dow Jones sono quattro titoli: Apple e Goldman Sachs, che arretrano di oltre l'1%, WalMart e Cisco, che scontano entrambi la pubblicazione dei risultati di bilancio, cedendo rispettivamente più del 2% e il 4% circa.Queste quattro azioni incidono sulla flessione dell'indice dei titoli industriali - superiore ai 100 punti - per più di 50 punti. Lo S&P arretra dello 0,60% in area 2.452, mentre il Nasdaq Composite cede fino a -1%, a 6.284 punti.Su Cisco, oltre agli utili, le quotazioni scontano anche la decisione degli analisti della divisione di ricerca di JP Morgan di tagliare il target price a $31,50 dai precedenti $33.