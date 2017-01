Wall Street: clima teso dopo il discorso di Trump, futures in territorio negativo

Alessio Trappolini 23 gennaio 2017 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

Clima teso a Wall Street dopo che venerdì il discorso di insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump ha sconquassato i mercati. Il Tycoon ha usato parole che sono state interpretate come una decisa via verso il protezionismo commerciale, mentre ha tralasciato di fornire dettagli su come implementerà la promessa di stimoli fiscali e di spesa pubblica.



L’impatto più grande è stato registrato sul valutario, con il dollaro che perde oggi perde terreno nei confronti di tutte le altre principali valute mondiali. In questo quadro, i futures sugli indici Us arretrano facendo presagire un’apertura dal basso profilo. Il future sull’S&P arretra dello 0,2%, quello sul Nasdaq cede lo 0,17% mentre il Dow Jones Industrial lascia sul terreno lo 0,1%.