Wall Street chiude ai minimi annui, oltre metà dei titoli dell'S&P 500 in mercato Orso

17 dicembre 2018

MILANO (Finanza.com)

I timori in vista della Fed hanno depresso oggi Wall Street con lo S&P 500 ai nuovi minimi 2018. Gli investitori temono che l'azione della Federal Reserve pesi sulla crescita in un'economia già preoccupata dalle tensioni sui dazi e dal possibile shutdown.L'indice S&P 500 ha chiuso sui nuovi minimi annui con un calo del 2,1%. Più della metà delle azioni dell'indice si trovano in mercato orso (oltre -20% dai massimi a 52 settimane), a dimostrazione di quanto sia stato ampio il calo.