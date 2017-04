Wall Street cauta all’indomani dell’annuncio della riforma fiscale

Alessio Trappolini 27 aprile 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

I mercati americani aprono in lieve territorio positivo all’indomani dell’annuncio dell’agognata riforma fiscale disegnata dal presidente Donald Trump. Sospiro di sollievo anche per quanto riguarda il quadro politico Nordamericano, con gli Usa che con ogni probabilità rimarranno all’interno dell’area Nafta.

In questo quadro a Wall Street il Dow Jones Industrial sale dello 0,06%, il Nasdaq va avanti dello 0,11% mentre l’S&P500 è invariato a 2.387 punti.