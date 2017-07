Wall Street: atteso debole avvio. Senza dati macro in agenda, attenzione mercati verso stagione utili

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana potrebbe essere caratterizzata da una certa debolezza anche a Wall Street. In attesa dall'opening bell, i principali future sui listini americani si muovono in ribasso, segnalando una partenza in rosso in linea con l’andamento delle Borse europee. In una nuova seduta priva di dati macro di rilievo, gli investitori prendono del tempo per rileggere le parole del governatore della Bce Mario Draghi e decidono di concentrarsi maggiormente sulle storie societarie, con la raffica di trimestrali pubblicate e previste per oggi. Prima della partenza di Wall Street sono usciti i numeri trimestrali di General Electric, Honeywell ma anche quelli di Colgate-Palmolive. In primo piano anche i risultati di Microsoft, diffusi ieri sera, migliori delle attese e trainati dalle performance delle attività cloud. Per eBay i conti in linea con le attese stanno mettendo sotto pressione il titolo nel pre-mercato, con ribassi di oltre il 4 per cento.