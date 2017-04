Wall Street apre solida su dichiarazioni Mnuchin: in giornata dettaglio riforma fiscale

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Apertura sopra la parità per i principali indici americani, confermando le indicazioni generate dai future. A spingere sull’azionario è l’annuncio del segretario al Tesoro Usa Steve Mnuchin che ha confermato che l'amministrazione Trump renderà noti i dettagli della riforma fiscale più tardi, nella giornata di oggi.

Mnuchin ha confermato che la tassa sulle aziende sarà abbassata dal 35% al 15%, aggiungendo che nel Congresso c'è un accordo sugli obiettivi della riforma. Mnuchin ha sottolineato inoltre anche che la crescita del Pil Usa al tasso del 3% è un obiettivo molto raggiungibile.

In questo quadro Wall Street ha aperto in maniera sostenuta con il Nasdaq Composite che consolida i massimi storici toccati ieri con un +0,02%, Dow Jones Industrial avanza dello 0,07% mentre S&P500 veleggia a ridosso dei 2.389 punti con un +0,03 per cento.