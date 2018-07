Wall Street apre in rialzo, Groupon vola di oltre l'11%

Daniela La Cava 9 luglio 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Wall Street inizia la settimana in rialzo, con gli operatori che guardano ancora alle indicazioni arrivate venerdì scorso dal mercato del lavoro, mettendo in secondo piano le tensioni sul fronte commerciale. A New York, l'indice Dow Jones sale dello 0,66%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq avanza rispettivamente dello 0,53% e dello 0,66%. Una settimana, quella appena iniziata, ricca di appuntamenti di rilievo, come la pubblicazione dei dati sull'inflazione Usa e l'avvio della stagione degli utili con le big bank americane in primo piano venerdì prossimo.Tra i singoli titoli, in evidenza Groupon che vola di oltre l'11% a Wall Street in scia alle indiscrezioni pubblicate dalla stampa americana, secondo le quali il gruppo sarebbe alla ricerca di un acquirente.