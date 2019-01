Wall Street apre in calo, pesano timori su crescita globale. In agenda oggi i conti di Ibm

Daniela La Cava 22 gennaio 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per Wall Street, che torna agli scambi dopo la chiusura di ieri per il il Martin Luther King Day. La giornata ha preso il via con il Dow Jones che cede lo 0,65% a 24.543,9 punti, mentre l'indice S&P 500 e il Nasdaq perdono rispettivamente lo 0,69% a 2.652 e lo 0,77% a 7.102,5 punti. A livello internazionale sono riaffiorati con maggiore intensità i timori per la crescita dell'economia globale dopo che il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) ha tagliato le stime di crescita mondiale. A preoccupare gli investitori anche i dari diffusi ieri dalla Cina che ha registrato nell'ultimo trimestre del 2018 la più debole crescita del Pil degli ultimi 30 anni. Lato societario in primo piano la stagione delle trimestrali: prima dell'avvio sono arrivati i conti di Johnson & Johnson, mentre a mercati chiuso sono attesi quelli di IBM e Advanced Micro Devices (AMD).