Wall Street apre in calo, Dow Jones a -0,07%

Alessandra Caparello 23 luglio 2018 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Apertura in calo a Wall Street per FCA che segna un -3,2%. La borsa di New York sconta le crescenti tensioni commerciali con il Dow Jones che perde lo 0,07% a 25.043,27 punti, il Nasdaq lo 0,16% a 7.808,11 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,08% a 2.799,43 punti.In rialzo il prezzo del petrolio a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,27% a 69,13 dollari al barile.