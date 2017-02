Wall Street: apertura in rosso con il biglietto verde che tenta una timida reazione contro euro

Alessio Trappolini 6 febbraio 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Apertura in rosso per Wall Street, come da indicazioni emerse sul mercato dei futures. Il mercato americano cerca di interpretare le misure che il nuovo presidente Donald Trump sta repentinamente mettendo in campo. Nel frattempo il dollaro tenta una timida reazione, dopo i brillanti dati sul mercato del lavoro di venerdì.

Il cambio fra biglietto verde ed euro al momento veleggia in area 1,0725 dollari. In questo quadro il Nasdaq indietreggia dello 0,24%, l’S&P500 cede lo 0,21% e il Dow Jones Industrial perde lo 0,12%.