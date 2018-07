Wall Street: apertura in calo, -0,33% per il Dow Jones

Alessandra Caparello 19 luglio 2018 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

Avvio in calo per Wall Street che ha aperto oggi al ribasso con il Dow Jones in calo dello 0,33% a quota 25.115. L'S&P 500 cede 7,23 punti, lo 0,26%, a quota 2.808.Il Nasdaq Composite scende di 22,94 punti, lo 0,29%, a quota 7.8. Grande attesa da parte degli investitori per le trimestrali da una parte e le tensioni commerciali dall’altra. In serata attesa i conti di Microsoft che dopo i primi minuti di scmabi perde lo 0,3%