Wall Street: ancora sell off sul Nasdaq, è effetto domino. Sul Ftse Mib STM crolla di oltre -10%

Laura Naka Antonelli 12 giugno 2017 - 16:52

MILANO (Finanza.com)

Seconda sessione consecutiva di sell off sui titoli tecnologici di Wall Street. Le vendite accelerano l'ondata ribassista sul settore che si era già manifestata nelle ore precedenti in Europa e nei mercati asiatici.



Nel caso specifico di Piazza Affari, si assiste a una vera e propria debacle del titolo STM, che in mattinata aveva accusato le tensioni sul settore hi-tech con una perdita -5% nei primi minuti di contrattazioni, e che ora capitola di oltre -10%, in area 13,80 euro.



STM è il titolo peggiore del Ftse Mib, seguito da Ferrari -3,49%, Leonardo -3,18%, Cnh Industrial -2,91%.



Titolo migliore dell'indice è Saipem, con un balzo +5,41%; segue Ubi Banca, nel giorno del lancio dell'aumento di capitale da 400 milioni, in rialzo +3,73% e Unipol +1,171%.



Condizionato da quanto sta accadendo a Wall Street, il sottoindice dell'Eurostoxx che monitora il trend del settore tecnologico in Europa crolla ai minimi intraday, cedendo fino a -4,1% dopo l'avvio delle contrattazioni a Wall Street.





Ennesima ondata di smobilizzi sui titoli tecnologici Usa, dopo le perdite che hanno affossato il Nasdaq nella sessione di venerdì scorso, 9 giugno. A influenzare il comparto, l'alert di Goldman Sachs sulle azioni FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google): gli analisti della banca d'affari temono sia per le valutazioni che per la bassa volatilità delle azioni.



Il Nasdaq Composite Index cede lo 0,81%, dopo aver perso -1,8% lo scorso venerdì, e oscilla attorno a 6.150 punti. Meno pronunciate le perdite sul Dow Jones e lo S&P che arretrano dello 0,25% circa.



L'indice relativo al settore hi-tech soffre una perdita dell'1,3% circa, ma la maggior parte degli altri settori riporta trend positivi: su in particolare i sottoindici dei titoli energetici (+1,2% circa), mentre i finanziari, gli industriali e le tlc sono in rialzo di +0,5% circa.



Facebook fa -1,48%, Amazon -1,38%, Apple quasi -3%, Microsoft -1,61% e Alphabet, a cui fa capo Google, -1,43%. Tra i titoli che pesano maggiormente sullo S&P 500, da segnalare anche Applied Materials -2%, Netflix -3,73%, e Nvidia -1,68%.



Si teme il rischio di una nuova bolla dotcom, pronta a esplodere da un momento all'altro.



General Electric brinda con un rally superiore a +3% all'annuncio delle dimissioni dell'AD Jeff Immelt, che sarà sostituito dall'attuale direttore generale e AD di GE Healthcare, John Flannery.