Wall Street alla ricerca di una direzione, tra poco dati macro

7 gennaio 2019

Wall Street è in cerca di una direzione, dopo la corsa rialzista di venerdì scorso. Gli indici americani sono misti in questo momento: il Dow Jones cede lo 0,22%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq mostrano un rialzo rispettivamente dello 0,09% e dello 0,54 per cento. Se venerdì hanno dominato i positivi dati sul mercato del lavoro Usa di dicembre e i toni accomodanti di Jerome Powell, presidente della Fed, oggi si guarda alle indicazioni che potrebbero arrivare da Pechino dove sono previsti degli incontri tra Cina e Usa sul tema commerciale.A livello macro, si attendono alle 16 gli ordini di fabbrica a novembre e l'Ism non manifatturiero di dicembre. Sul fronte M&A si scalda ancora il settore farmaceutico, con Eli Lilly che ha raggiunto un accordo per acquisire Loxo per 8 miliardi di dollari. Qualche giorno fa era stata annunciata una maxi acquisizione che ha visto Bristol-Myers Squibb rilevare Celgene per 74 miliardi.