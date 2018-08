Wall Street accelera al rialzo dopo parole Powell a Jackson Hole

Daniela La Cava 24 agosto 2018 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al rialzo per Wall Street dopo il discorso di Jerome Powell, numero della Federal Reserve (Fed), a Jackson Hole. A New York, l'indice Dow Jones avanza dello 0,52%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite guadagnano rispettivamente lo 0,53% e lo 0,81 per cento.Powell ha ribadito che ulteriori graduali aumenti dei tassi sono appropriati. Al suo debutto al simposio annuale di Jackson Hole, il presidente della Fed ha sottolineato: "Se la forte crescita del reddito e dei posti di lavoro continua, è probabile che si proceda a ulteriori aumenti graduali".Sotto la guida di Powell (è stato nominato nel febbraio 2018 al posto di Janet Yellen) sono state annunciate due strette, l'ultima lo scorso giugno con il costo del denaro che è ora compreso tra l'1,75-2%. E un nuovo ritocco verso l'alto è atteso dagli analisti nel meeting di settembre.