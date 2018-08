Wall Street: S&P 500 da record, toccati i 2900 punti

Alessandra Caparello 28 agosto 2018 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Nuovo record per l’indice S&P500 che per la prima volta conquista il tetto dei 2900 punti. Il Nasdaq Composito tocca anche un livello top salendo dello 0,3 per cento e il Dow Jones conquista 62 punti.A pesare l’attenuarsi delle tensioni commerciali e gli acquisti sui minerari e sull'auto grazie all'intesa Usa-Messico sulle produzioni di auto e sull'agricoltura.