Wall Street: Papa Jhon's in grande spolvero

Alessandra Caparello 12 luglio 2018 - 17:36

MILANO (Finanza.com)

In netto rialzo il titolo Papa Jhon’s dopo che il suo fondatore e presidente John Schnatter ha annunciato di aver lasciato il gruppo.Schnatter era finito nella bufera nei giorni scorsi per un commento razzista – usò la parola negro nel corso di una conferenza – e nonostante si è scusato per le sue dichiarazioni ha deciso di lasciare la catena di pizzerie che oggi conta 4700 ristoranti in tutto il mondo. A Wall Street le azioni di Papa Jhon’s sono in grande spolvero, segnando oltre l’11%.