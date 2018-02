Wall Street, Jim Rogers: sarà il mercato orso peggiore dei nostri tempi, alert debito globale

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2018 - 14:01

MILANO (Finanza.com)

Jim Rogers, l'investitore veterano considerato guru di Wall Street, ritiene che il prossimo mercato orso che colpirà l'azionario sarà il peggiore di quelli a cui ha assistito nel corso della sua vita.Rogers precisa che la sua osservazione non significa che l'azionario stia entrando nel mercato orso in questo momento; allo stesso tempo, riferisce in un'intervista telefonica a Bloomberg, Rogers ammette anche di non essere sorpreso del fatto che Wall Street sia tornata a scendere nella sessione di ieri.E il suo outlook è di un sell off che continuerà, in una situazione, tra l'altro, in cui lo S&P è entrato ufficialmente in fase di correzione, viaggiando a valori inferiori del 10% rispetto ai massimi precedentemente testati:"Quando ci troveremo di nuovo di fronte a un mercato orso, e ciò accadrà, sarà il peggiore dei nostri tempi - ha detto Rogers, presidente dell'omonimo Rogers Holdings, in un'intervista rilasciata a Bloomberg - Il debito è ovunque, ed è molto, molto più alto".