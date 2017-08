Wall Street: Dow Jones +150 punti, buy su finanziari e hi-tech. Ma cautela su volatilità

Laura Naka Antonelli 14 agosto 2017 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Sessione all'insegna degli acquisti per Wall Street, che conferma l'impostazione rialzista.In primo piano, in una seduta caratterizzata dall'assenza di notizie di rilievo dal fronte macroeconomico, si mettono in evidenza i guadagni dei titoli tecnologici e finanziari.Trascorse le 17 ora italiana, l'indice Dow Jones Industrial Average sale dello 0,70% circa, dopo essere balzato fino a +150 punti, a ridosso di 21.990 punti.Tra i titoli bancari, Goldman Sachs avanza di oltre +2%. Lo S&P 500 guadagna +1% circa a 2.460 punti. Anche il Nasdaq mette a segno un rialzo di 1 punto percentuale circa, viaggiando sopra quota 6.300 punti.I timori sulle tensioni geopolitiche passano in secondo piano, dopo che gli scambi di minacce tra l'amministrazione Usa di Donald Trump e il regime nordcoreano di Kim Jong-un hanno dominato il sentiment della scorsa settimana, zavorrando l'azionario di tutto il mondo.Intervistato da Marketwatch Peter Anderson, responsabile divisione investimenti presso Fiduciary Trust, avverte che "ovviamente c'è ancora cautela riguardo alla situazione geopolitica, e se è vero che i mercati appaiono stabili, è altrettanto vero che basterebbe un'altra notizia o un tweet a far salire la volatilità".Gli acquisti della sessione odierna hanno riportato intanto lo S&P e il Nasdaq al di sopra della loro media mobile degli ultimi 50 giorni.