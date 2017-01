Wall Street: Citigroup, utile netto in crescita a 3,6 miliardi $ e Eps in linea con le stime

Alessio Trappolini 18 gennaio 2017 - 16:15

MILANO (Finanza.com)

Poco prima dello scocco della campanella di Wall Strett, Citigroup ha annunciato i risultati economici relativi al quarto trimestre del 2016. Numeri alla mano i conti della banca d’affari annoverano una contrazione dei ricavi scesi a 17 miliardi di dollari rispetto ai 18,5 miliardi dello stesso trimestre del 2015.



Tale dinamica non si è riflessa sulla bottom line, che ha invece riportato un utile in aumento a 3,6 miliardi di dollari da 3,3 miliardi del periodo di confronto. Ad influenzare positivamente la dinamica operativa della banca d’affari è stata la discesa delle spese operative e del costo del credito. L’Eps si è fissato a 1,14 dollari, valore in linea con le stime del consensus.



A dispetto della performance il titolo è stato venduto nella prima mezz’ora di negoziazioni, con le azioni che scendono dello 0,77% a 57,93 dollari.