Verizon cerca fusione con Charter Communications

Alessandro Piu 26 gennaio 2017 - 19:05

MILANO (Finanza.com)

Verizon e Charter Communications sarebbero in trattativa per fondersi. Lo riferisce il Wall Street Journal. L'operazione porterebbe alla nascita della seconda maggiore compagnia nelle comunicazioni via cavo nel mercato Usa. I titoli delle due compagnie reagiscono con importanti movimenti a Wall Street. L'azione Charter Communications sale del 6% circa dopo aver toccato nella parte iniziale della seduta un guadagno del 10%. In ribasso, invece, Verizon che perde circa l'1,3%.