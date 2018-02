Vendite sui Treasuries fanno schizzare tassi a record in quattro anni. Attesa per aste

Laura Naka Antonelli 20 febbraio 2018 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Vendite sui bond a livello globale, con i tassi sui Treasuries a 10 anni che balzano al record in oltre quattro anni, salendo fino al 2,92%.Cautela da parte degli investitori attivi nel reddito fisso, in attesa della riapertura dei mercati Usa dopo la pausa del Presidents' Day: in calendario, ci sono ben tre aste di Treasury, per un valore complessivo di 258 miliardi di dollari.