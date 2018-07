Vendite pc tornano a salire nel II trimestre dell'anno: +1,4%

Valeria Panigada 13 luglio 2018 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Levendite di pc a livello mondiale tornano a salire. Secondo i dati diffusi oggi da Gartner, nel secondo trimestre dell'anno sono stati venduti 62,1 milioni di computer, l'1,4% in più rispetto al corrispondente periodo del 2017. Si tratta della prima crescita trimestrale dal 2012. Tutte le aree geografiche hanno conosciuto una crescita rispetto all'anno precedente. Tuttavia, Gartner avverte che sebbene i risultati siano positivi per l'industria del pc, non sono ancora sufficienti per dichiarare la ripresa di questo mercato.